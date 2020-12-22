Corsair планирует выпустить систему жидкостного охлаждения iCUE Elite Capellix AIO White

В ближайшее время мы можем увидеть на рынке линейку кулеров линейки iCUE Elite Capellix AIO в белом исполнении. Об этом нам поведал интернет-ресурс VideoCardz. Скорее всего будут представлены две версии H100i и H150i. С технической точки зрения, белая версия не будет отличаться от черной.

Corsair iCUE Elite Capellix AIO будет полностью в белом исполнении. Белый радиатор, вентиляторы, трубки, а помпа останется без изменений как у предыдущего поколения. Блок ЦП получит полупрозрачную крышку с встроенными светодиодами. Дату релиза и цены на системы жидкостного охлаждения компания Corsair не раскрыла.
Комментарии и отзывы Corsair iCUE Elite Capellix AIO White
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