Corsair выпускает СВО Hydro Series H60 Liquid 2018 года

Corsair сегодня анонсировала новое дополнение к своим популярным СВО Hydro Series, серия Hydro H60, H60 предлагает все необходимое для Hydro Series, чтобы ваш процессор работал быстро, спокойно и при низких температурах.Полностью обновленный кулер 2018 года новый 120-мм радиатор H60 и многореберная конструкция делают его идеальным выбором для тех, кто впервые переходит на жидкое охлаждение, легко встраиваясь в практически любой корпус, чтобы обеспечить охлаждение процессора.