Corsair выпускает новый блок питания AX1600i

Для питания самых удивительных ПК вам нужен самый потрясающий PSU в мире, и новый CORSAIR AX1600i - это именно то. AX1600i является единственным энтузиастским блоком питания для использования транзисторов из галлия нитрида (GaN), обеспечивающих превосходную эффективность в меньшем форм-факторе, чем когда-либо прежде. 1600 Вт ультра-стабильной, ультраэффективной силовой стойки с более высокой эффективностью 80 PLUS Titanium, полным цифровым мониторингом и управлением с использованием программного обеспечения CORSAIR LINK. Это вершина блоков питания энтузиастов.