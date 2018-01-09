Corsair выпускает новый корпус Carbide SPEC-OMEGA

Новая серия Carbide SPEC-OMEGA, игровой корпус Mid-Tower с новым углом и закаленным стеклом. Уникальная асимметричная конструкция SPEC-OMEGA обеспечивает динамический внешний вид, который дополняется боковой и передней панелью с закаленным стеклом, что делает вашу систему видимой для остальных. Интегрированная светодиодная световая полоса на передней панели и охлаждение на 120 мм с LED-подсветкой дополнительно добавляют к динамическому стилю, в то время как в него можно установить радиатор для охлаждения до 360-мм что означает, что SPEC-OMEGA больше, чем выглядит.