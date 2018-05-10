Corsair выпускает новый корпус SPEC-OMEGA RGB

Corsair сегодня объявила о выпуске нового корпуса PC-OMEGA RGB серии Corsair Carbide. Основываясь на отмеченном наградами угловом дизайне с закаленным стеклом SPEC-OMEGA, SPEC-OMEGA RGB добавляет потрясающее RGB освещение с двумя светодиодами Corsair HD120 RGB и настраиваемой 30-LED RGB-подсветкой, встроенной в переднюю панель корпуса.Освещение можно регулировать с помощью специального контролера Corsair Lighting Node PRO, в общей сложности 54 RGB светодиода освещают ваш компьютер потрясающими световыми эффектами, полностью настраиваемыми с помощью программного обеспечения Corsair iCUE и готовыми к работе прямо из коробки.Корпус будет доступен в белом или черном исполнении, SPEC-OMEGA RGB может похвастаться асимметричным дизайном и закаленными стеклянными панелями спереди и сбоку. Тем не менее, за острыми углами и освещением можно увидеть гораздо больше; новая съемная крышка блока питания и множество кабельных стяжек, отверстий для прокладки и втулок позволяют легко скрывать кабели. SPEC-OMEGA также имеет максимальную совместимость, в данный корпус можно установить большой 360-миллиметровый радиатор охлаждения, например, который имеется у Corsair Hydro Series H150i PRO, поэтому не нужно зацикливаться и искать компромиссы.Серия Corsair Carbide SPEC-OMEGA RGB доступна сразу из всемирной сети авторизованных дистрибьюторов и дистрибьюторов Corsair, а также непосредственно из интернет-магазина Corsair.