Corsair выпускает обновленные блоки питания HX1500i и HX1000i

Компания Corsair объявила о выпуске обновленных блоков питания ATX серии HX.

Блоки питания HX1500i и HX1000i призваны обеспечить непревзойденную мощность и стабильность, сертифицированную по стандарту 80 PLUS Platinum для мощных систем. Оснащены модели 140 мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Кроме того, новинки построены на 100% японских электролитических конденсаторах промышленного класса, рассчитанных на температуру 105°C. На модели распространяется 10 лет гарантии. Серии HXi оснащена тремя разъемами EPS12V и полностью модульной системой кабелей. Программное обеспечение Corsair iCUE позволяет отслеживать производительность блока питания, переключать режимы и управлять скоростью вращения вентилятора прямо с рабочего стола.

Обновленные блоки питания HX1500i и HX1000i продаются по цене 259 долларов и 399 долларов, соответственно.
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