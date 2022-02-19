Corsair выпустила корпус iCUE 5000T RGB

Corsair объявила о выпуске корпуса iCUE 5000T RGB. Он обладает контурным дизайном и представлен в черном и белом варианте. 5000T RGB имеет интегрированную подсветку, когда-либо встроенную в корпуса компании.

Сетчатые панели и поддержка двух 360-мм радиаторов производит неизгладимое впечатление. Просторное внутреннее пространство может вместить до десяти 120-мм вентиляторов. В корпусе уже предустановлены три вентилятора LL120 RGB, а также есть контроллер iCUE COMMANDER CORE XT для управления скоростью вращения и подсветкой. Кроме того, производитель выпустил панели iCUE LC100 Case Accent Lighting.

Корпус Corsair iCUE 5000T RGB и светодиодные панели доступны iCUE LC100 Case Accent Lighting для заказа через интернет-магазин Corsair.