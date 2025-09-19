Corsair выпустила самую лёгкую в мире геймерскую мышку

Corsair оправдала название своей новой игровой мыши Sabre V2 Pro Ultralight Wireless стоимостью 100 долларов — она весит всего 36 грамм. Для сравнения, большинство конкурентов не выпускают мыши легче 50 грамм — например, новая модель Sony Inzone весит 48 грамм. Sabre V2 Pro настолько лёгкая, что её можно буквально «смахнуть» по столу, и именно в этом её основное предназначение — обеспечивать максимально быструю реакцию в динамичных играх. При этом Corsair не пошла на значительные компромиссы ради снижения веса. Встроенный аккумулятор на 210 мАч, по заявлению компании, обеспечивает до 70 часов работы от одной зарядки при беспроводном соединении 2,4 ГГц и стандартной частоте опроса 1000 Гц. Поддерживается и режим 8000 Гц, при котором компьютер фиксирует движения с задержкой всего 0,125 мс, однако в таком случае автономность снижается до 16 часов.

Правда, производители любят акцентировать внимание на сверхвысокой частоте опроса, но в реальности реакция большинства игроков далека от миллисекундной точности, так что для экономии батареи лучше использовать стандартные параметры. По форме Sabre V2 Pro симметрична, но ориентирована на правшей и оснащена двумя боковыми кнопками под большой палец. В комплекте есть накладки с текстурированным покрытием, которые можно наклеить на основные кнопки и боковины для более удобного хвата. А настройка DPI, макросов и других параметров не требует установки отдельного софта — Corsair запускает веб-конфигуратор, доступный прямо из браузера.