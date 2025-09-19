Представлена игровая мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c

Компания Logitech G пополнила ассортимент беспроводных мышей моделью PRO X SUPERLIGHT 2c, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется датчиком HERO 2 с разрешением до 44 000 DPI, переключателями LIGHTFORCE, поддержкой беспроводного соединения LIGHTSPEED с частотой опроса 8 кГц, временем автономной работы до 95 часов, габаритами 118:61:39 мм, массой 51 грамм. Цена Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c составляет 160 долларов. Ранее была представлена более продвинутая и более крупная мышь PRO X SUPERLIGHT 2 (125:64:40 мм и 60 грамм), которая стоит 180 долларов.

