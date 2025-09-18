Представлена игровая мышь Corsair SABRE v2 PRO

Компания Corsair объявила о выпуске беспроводной игровой мыши SABRE v2 PRO, одной из особенностей которой стала масса 36 граммов. Новинка также характеризуется частотой опроса 8000 Гц в проводном и в беспроводном режимах, фирменным сенсором MARKSMAN S с разрешением 33 000 DPI и точностью 99,7%, отслеживанием движения со скоростью до 750 дюймов в секунду и ускорением 50G, временем автономной работы до 70 часов, механическими переключателями с ресурсом 100000000 нажатий, комплектными накладками на коврик и сменными поверхностями для мыши, а также настройкой через Corsair Web Hub. Цена мыши составляет 110 евро.

