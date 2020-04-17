Cougar GX-F Aurum с огромным сроком гарантии

Официально представлен новый блок питания Cougar GX-F Aurum, который обладает одним крайне привлекательным преимуществом — производитель заявил, что на этот блок питания распространяется гарантия на 7 лет. Это очень серьезное преимущество, которое дает пользователю уверенность в том, что после приобретения данного продукта можно будет с удовольствием пользоваться компьютером, нагружать его, делать упор на разгон процессора или видеокарты, но при этом устройство не будет терять свои основные преимущества и производительность. В этом плане Cougar GX-F Aurum действительно очень круто смотрится, это лучшее решение на текущий момент на рынке и оно вполне справляется со всеми поставленными задачами. С такой гарантией конкурентов нет.