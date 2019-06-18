Cougar Gemini M выглядит очень стильно

В последнее время пользователи стали все чаще обращать внимание на компактные корпуса, так как это позволяет неплохо реализовать рабочее пространство на столе. Если у вас большой компьютер, то он всегда занимает тьму места, требует много пространства и мешает в некоторых ситуациях. Иногда производители выпускают компактные корпуса для тех, кто хочет получить стильное и очень привлекательное решение за разумные деньги и Cougar Gemini M является примером того, что это действительно реально. Новинка выглядит очень круто, особенно подсветка на фронтальной панели, плюс есть достаточно много пространства внутри корпуса. Если вы давно мечтали о крутом продукте и не хотите стандартные громадные корпуса, то это самое интересное решение.