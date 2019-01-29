Cougar Gemini S выглядит шикарно

В последнее время найти компьютерный корпус без подсветки очень тяжело — производители понимают, что им нужно делать красиво и привлекательно. Например, вот в продажу поступил новый корпус Cougar Gemini S, который выделяется на фоне конкурентов сразу по массе параметров. Например, у него на фронтальной панели расположена зона с подсветкой, которая даже при дневном освещении выглядит шикарно, не говоря уже о ночном времени суток. И это действительно уникальный компонент, который позволяет наслаждаться внешним видом своего компьютера. Далее, внутри очень много места для сборки компьютера любой сложности — можно поставить видеокарту длинной до 410 миллиметров, поставить материнскую плату формата ATX и установить.