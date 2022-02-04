Cougar анонсировала башенный кулер Forza 50

Компания Cougar представила однобашенный кулер Forza 50.

В собранном виде, кулер Forza 50 имеет следующие размеры: 135 мм x 155 мм x 75 мм (ШxВxГ) и весит при этом 792 г. Кулер оснащен высокопроизводительным вентилятором Cougar MHP120, который идеально отводит тепло. Его максимальная скорость вращения составляет 2000 Об/мин.

Конструкция кулера оптимизирована для увеличения воздушного потока проходящего через ребра радиатора, благодаря чему обеспечивается максимальное охлаждение. Cougar Forza 50 имеет четыре тепловые трубки толщиной 6 мм, они непосредственно контактируют с крышкой процессора.

Кулер Cougar Forza 50 обеспечивает превосходную совместимость с модулями памяти большинства брендов. В комплектацию входит дополнительный зажим для установки еще одного вентилятора, в комплект также входит отвертка для упрощения монтажа. Совместимость с сокетами LGA1700, LGA1200 и AM4.

Стоимость новинки производитель не раскрыл.