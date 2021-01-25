Cougar анонсировала линейку блоков питания VTK с эффективностью 80 Plus Bronze

Cougar VTK это новая линейка блоков питания начального уровня.

Модельный ряд предполагает варианты на 400 Вт, 450 Вт, 500 Вт и 550 Вт. Эффективность блоков питания 80 Plus Bronze. Производитель использовал японские конденсаторы, которые отличаются своей надежностью и долговечностью.

Все четыре модели поставляются с одним 4 + 4-контактным кабелем EPS, блоки питания 400 и 450 Вт имеют один 6+2-контактный разъем PCIe, а модели мощностью 500 Вт и 550 Вт имеют по два 6+2-контактных кабеля PCIe. К тому же блоки питания Cougar VTK предлагают пять SATA-кабелей три 4-контактных Molex.

Внутри установлен 120 мм вентилятор с низким уровнем шума. На данный момент дата релиза неизвестна, как и стоимость блоков питания.