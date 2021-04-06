Cougar обновила блоки питания серии GEX представив модель мощностью 1050 Вт

Cougar добавила в серию GEX новый блок питания мощностью 1050 Вт. Полностью модульные блоки питания премиум класса Cougar GEX также предлагает модели мощностью 650, 750 и 850 Вт.

Блок питания Cougar GEX 1050 Вт оснащен 135 мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Он имеет пассивный режим работы, при которой он отключается если нагрузка менее 41%. Блок питания имеет сертификацию 80 Plus Gold.

Новинка имеет полный набор защитных функций, среди которых защиты от повышенного/пониженного напряжения, перегрева, перегрузки и короткого замыкания. В комплект поставки входят один 24-контактный кабель, два 8 + 8-контактных EPS, восемь 6 + 2-контактных разъемов питания PCIe, двенадцать разъемов питания SATA, три Molex и один Berg.

Стоимость блока питания компания не раскрыла.