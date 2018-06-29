Cougar показала Vortex RGB HPB 120

Cougar официально анонсировала новую систему охлаждения Vortex RGB HPB 120, которая позволит вам красиво организовать свой компьютерный корпус. Это весьма интересное решение, которое подойдет как ценителям красоты, так и тем, кто переживает о достаточно высоком потоке воздуха. То есть, если у вас есть прозрачная панель сбоку и вы хотите получить максимально эффектную подсветку, то обязательно стоит присмотреться к этой новинке. Стоимость продукции Cougar весьма привлекательная, плюс вы всегда можете докупить вентиляторы и получить полный охват всех панелей компьютера. В комплекте идет пуль, которым вы будете управлять подсветкой и прочими характеристиками вентиляторов. Неплохой вариант проапгрейдить компьютер. Правда, в комплекте с другими вариантами подсветки выглядит не очень красиво.