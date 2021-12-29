Cougar представила башенный кулер для ЦП Forza 85

Компания Cougar представила башенный кулер для ЦП - Forza 85.

Конструкция кулера представлена алюминиевым радиатором с шестью никелированными медными трубками толщиной 6 мм непосредственно контактирующими с крышкой процессора, а также медным основанием с никелевым покрытием. На радиатор можно установить еще один вентилятор с задней части.

Forza 85 отличается элегантным дизайном крышки. В комплектацию входит вентилятор Cougar MHP 120 с максимальной скоростью вращения 2000 Об/мин. Cougar MHP 120 обеспечивает высокий воздушный поток и высокое статическое давление для достижения оптимального баланса между бесшумной работой и экстремальным охлаждением.

Cougar Forza 85 поддерживает следующие типы сокетов ЦП: LGA1700, AM4 и LGA1200. С установленным вентилятором кулер имеет размеры 135 мм x 110 мм x 160 мм (ШxГxВ) и весит 1,16 кг. В комплект также входит отвертка, для удобного монтажа.

Информацию о цене Forza 85 компания Cougar не раскрыла.
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