Cougar представила корпус Gemini T Pro

Cougar представила корпус Gemini T Pro. Корпус формата Mid-Tower отличается открывающимися на распашку боковыми панелями. Три акриловых светодиодных диффузора ARGB проходят по верхней и передней панели. Боковые панели изготовлены из тонированного закаленного стекла.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB. Можно разместить видеокарту длиной до 400 мм, а кулер высотой до 170 мм. В корпусе есть 7 обычных слотов расширения и 2 вертикальных слота.

Для дисков реализовано два отсека для 3,5 дюймовых дисков и три крепления для 2,5 дюймовых дисков. Для жидкостного охлаждения можно разместить радиаторы размером 360 мм.

Передняя панель предлагает разъемы USB Type-C, два порта USB 3.0, аудиоразъем для наушников и микрофона, кнопку питания и переключения подсветкой.

Компания Cougar не раскрыла стоимость корпуса Cougar Gemini T Pro.
Комментарии и отзывы Cougar Gemini T Pro
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