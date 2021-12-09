Cougar представляет линейку мощных блоков питания Polar

Компания Cougar сегодня представила линейку мощных блоков питания Polar. Они характеризуются матово-белым корпусом с матовым алюминиевым оттенком, который образует воздухозаборник.

Линейка представлена ​​двумя моделями - 1050 Вт и 1200 Вт, обе с одинаковым набором модульных кабелей. Разъемы включают 24-контактный ATX, два 8-контактных EPS, восемь 6 + 2-контактных разъемов питания PCIe, девять разъемов питания SATA и три 4-контактных разъема Molex.

Под капотом Cougar Polar имеет конструкцию с одной шиной +12 В с эффективностью 80 Plus Platinum, 100% японскую конструкцию конденсаторов, переключение постоянного тока на постоянный ток, активную коррекцию коэффициента мощности и наиболее распространенные электрические защиты.

135-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником обеспечивает охлаждение агрегата при 0 дБА (без вентилятора) при нагрузке до 40% (это 480 Вт для модели 1200 Вт и 420 Вт для модели 1050 Вт. Компания пока не раскрывает цены.