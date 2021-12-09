Cougar представляет линейку мощных блоков питания Polar

Компания Cougar сегодня представила линейку мощных блоков питания Polar. Они характеризуются матово-белым корпусом с матовым алюминиевым оттенком, который образует воздухозаборник.

Линейка представлена ​​двумя моделями - 1050 Вт и 1200 Вт, обе с одинаковым набором модульных кабелей. Разъемы включают 24-контактный ATX, два 8-контактных EPS, восемь 6 + 2-контактных разъемов питания PCIe, девять разъемов питания SATA и три 4-контактных разъема Molex.

Под капотом Cougar Polar имеет конструкцию с одной шиной +12 В с эффективностью 80 Plus Platinum, 100% японскую конструкцию конденсаторов, переключение постоянного тока на постоянный ток, активную коррекцию коэффициента мощности и наиболее распространенные электрические защиты.

135-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником обеспечивает охлаждение агрегата при 0 дБА (без вентилятора) при нагрузке до 40% (это 480 Вт для модели 1200 Вт и 420 Вт для модели 1050 Вт. Компания пока не раскрывает цены.

Комментарии и отзывы Cougar Polar
FSP Group представила блок питания SFX 12VO 750W…
FSP Group представила блок питания SFX 12VO 750WFSP Group выпустила первый в мире блок питания SFX 12 ВO, FSP750-27SCB, который позволяет системе ПК эффе…
Zalman представила блоки бюджетные блоки питания серии MegaM…
Zalman представила блоки бюджетные блоки питания серии MegaMКомпания Zalman представила линейку блоков питания MegaMax V2. …
Cougar представляет линейку мощных блоков питания Polar…
Cougar представляет линейку мощных блоков питания PolarКомпания Cougar сегодня представила линейку мощных блоков питания Polar. Они характеризуются матово-белым…
Блок питания SilverStone HELA 2050…
Блок питания SilverStone HELA 2050
Блок питания ASUS Intros ROG Thor 1000W Platinum II с низким…
Блок питания ASUS Intros ROG Thor 1000W Platinum II с низкимКомпания ASUS представила серию блоков питания ROG Thor второго поколения - ROG Thor 1000 W Platinum II. …
DeepCool представляет блоки питания серии PQ-M…
DeepCool представляет блоки питания серии PQ-MDeepCool, глобальный бренд и производитель компьютерного оборудования и периферийных устройств, сегодня о…
FSP представляет адаптер серии U3…
FSP представляет адаптер серии U3FSP Group, ведущий производитель блоков питания, объявила сегодня о выпуске нового адаптера серии FSP U3.…
FSP Group выпускает блок питания CRPS 2000 Вт для приложений…
FSP Group выпускает блок питания CRPS 2000 Вт для приложенийFSP Group, ведущий мировой производитель источников питания, представила новое семейство продуктовой лине…
Обзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокартОбзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокарт
Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкойОбзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L форматеОбзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате
Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60
Обзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питанияОбзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питания
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor