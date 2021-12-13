Cougar разработала блоки питания серии POLAR и GES

Компания Cougar представила блоки питания серии POLAR и GES. POLAR 80PLUS Platinum - производительные и энергоэффективные блоки питания мощностью 1050 Вт и 1200 Вт. Серия POLAR предлагает полностью модульную конструкцию кабелей, 100% японские конденсаторы, оснащены гидродинамическим подшипником и имеют полный набор функций защиты (UVP, OCP, SCP, OTP, OVP и OPP). Серия POLAR поддерживает работу с графическими картами серии RTX 30.

Блоки питания серии GES сертифицированы по стандарту эффективности 80PLUS Gold и отличаются компактными размерами и немодульной конструкцией кабелей. Доступные модели мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. Сверхтихий 120 мм вентилятор COUAGR с автоматическим регулированием скорости вращения обеспечивает оптимальное соотношение производительности и шума. Блоки питания GES отличаются высокой надежностью и обеспечивает непрерывную и безупречную подачу питания с помощью высококачественных полевых МОП-транзисторов и конденсаторов. Полная защита с функциями: SCP, OCP, OVP, UVP, OPP, OTP. Длина 140 мм подходит для большинства случаев и упрощает установку.

Стоимость и доступность блоков питания серии POLAR и GES, производитель не раскрывает.