Cougar выпустил башенный кулер для процессора Forza 85

Компания Cougar представила Forza 85, кулер для ЦП башенного типа премиум-класса. Кулер имеет традиционную конструкцию башенного типа с алюминиевыми оребрениями, но со стеком ребер толщиной 85 мм и высокой плотностью ребер (50 ребер).

Радиатор закрывается верхней пластиной из матового алюминия. Конструкция включает шесть никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм, косвенно контактирующих с процессором на зеркальном никелированном медном основании, отводящих тепло через ребристую стойку, которая вентилируется одним 120-миллиметровым вентилятором. Радиатор рассчитан на два вентилятора (двухтактный). Он немного смещен в одну сторону, чтобы освободить место для слотов памяти.

Входящий в комплект вентилятор Cougar Vortex MHP120 с этим кулером вращается со скоростью от 600 до 2000 об / мин, обеспечивая расход воздуха до 82,48 куб. Футов в минуту, при давлении воздуха 4,24 мм и максимальном уровне шума 31,68 дБА.

Вентилятор оснащен гидродинамической опорой. Cougar Forza 85 поддерживает следующие типы сокетов ЦП: LGA1700, AM4 и LGA1200. С установленным вентилятором кулер имеет размеры 135 мм x 110 мм x 160 мм (ШxГxВ) и вес 1,16 кг. Информацию о ценах компания не раскрыла.