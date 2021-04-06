Creative SXFI AIR GAMER гибридная гарнитура с Super X-Fi

Новая беспроводная гарнитура Creative SXFI AIR GAMER сочетает в себе лучшее от моделей SXFI AIR и SXFI GAMER, на сегодняшний день новинка является самой продвинутой Super X-Fi гарнитурой.

USB гарнитура SXFI AIR GAMER обеспечивает отсутствие задержек звука при игре и просмотре фильмов, прослушивание музыки без проводов и качественное голосовое общение. Новейший микрофон CommanderMic оснащён встроенным поп-фильтром и технологией SXFI inPerson, что обеспечивает лучшее шумоподавление, усиливая ваш голос. 

Высококачественные 50 мм неодимовые драйверы Creative SXFI AIR GAMER выдают богатое детальное звучание потрясающей чёткости, а также мощный глубокий бас. Благодаря технологии Super X-Fi пользователь испытывает полное погружение, так как воссоздается эффект профессиональной многоканальной акустической системы в наушниках.

Беспроводная гарнитура имеет игровой режим SXFI BATTLE Mode для шутеров, он поможет понять местоположение врага, направление до него и расстояние. Технология GamerChat обеспечивает использование эффекты Super X-Fi не только в играх, но и при общении по телефону через Bluetooth.

Амбушюры SXFI AIR GAMER из новой протеиновой кожи на плюшевые на ощупь и более комфортные по сравнению с предыдущими моделями. Они перфорированы, увеличены и подойдут для ушей любых размеров. Creative SXFI AIR GAMER будет доступна в ближайшее время по ориентировочной цене 12990 руб.

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