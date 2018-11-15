Creative Super X-Fi появится уже в январе 2019 года

Creative объявляет о том, что приём предзаказов на Creative Super X-Fi для европейских покупателей начнётся в Январе 2019 года. Усилитель SXFI AMP – это первое устройство с технологией Super X-fi, уже успевшее завоевать множество наград, включая «Лучшее на CES 2018» (AVS Forum). SXFI AMP сочетает в себе технологию Super X-Fi и высококлассный усилитель для наушников в одном устройстве размером с палец.

Представьте, что вы слушаете дорогую кинотеатральную аудиосистему с множеством колонок. Технология Super X-Fi способна воссоздать тот же опыт, те же глубину, детальность, объём, реализм. И всё это с обычными наушниками. Ориентировочная стоимость SXFI AMP составит 13990 рублей. Для первых оформивших предзаказы покупателей, SXFI AMP будет поставляться с бесплатными наушниками Aurvana SE, сертифицированными для Super X-Fi (отдельно их стоимость составила бы 6990 руб.)