Creative Technology создаст наушники совместно с xMEMS Labs

Компания Creative Technology, которую многие знают по достаточно качественному аудио оборудованию, официально сообщила о заключении стратегического партнёрства с компанией xMEMS Labs — настоящим пионером в сегменте твердотельных динамиков. Совместно два лидера рынка планируют открыть новую эру современных микроэлектромеханической технологии xMEMS с дальнейшей интеграцией разработки в беспроводные наушники Creative Technology. Стоит отметить, что технология xMEMS является настоящим прорывом на рынке, так как благодаря ей производители могут реализовать действительно высочайшее качество звука в аудиоустройствах. На текущий момент гаджеты используют совершенно обычные драйверы, которые воспроизводят звук, но при этом подвержены искажениям или потере качества проигрывания звука.

Если же использовать достаточно компактный, но при этом очень мощный микродинамик xMEMS, Creative Technology сможет реализовать кристально чистое звучание различного рода контента. И совершенно не важно будет ли пользователь слушать музыку, смотреть фильм или просто участвовать в конференции — звук в любом случае будет очень точным и чистым. Более того, твердотельные драйверы, полностью изготовленные из кремния, предоставляют более высокой фазовой согласованностью — в 7 раз лучше, чем у обычных динамиков. Благодаря этому возможно реализовать более качественное пространственное звучание с улучшенной детализацией и отделением объектов.