Creative Technology создаст наушники совместно с xMEMS Labs

Компания Creative Technology, которую многие знают по достаточно качественному аудио оборудованию, официально сообщила о заключении стратегического партнёрства с компанией xMEMS Labs — настоящим пионером в сегменте твердотельных динамиков. Совместно два лидера рынка планируют открыть новую эру современных микроэлектромеханической технологии xMEMS с дальнейшей интеграцией разработки в беспроводные наушники Creative Technology. Стоит отметить, что технология xMEMS является настоящим прорывом на рынке, так как благодаря ей производители могут реализовать действительно высочайшее качество звука в аудиоустройствах. На текущий момент гаджеты используют совершенно обычные драйверы, которые воспроизводят звук, но при этом подвержены искажениям или потере качества проигрывания звука.

Если же использовать достаточно компактный, но при этом очень мощный микродинамик xMEMS, Creative Technology сможет реализовать кристально чистое звучание различного рода контента. И совершенно не важно будет ли пользователь слушать музыку, смотреть фильм или просто участвовать в конференции — звук в любом случае будет очень точным и чистым. Более того, твердотельные драйверы, полностью изготовленные из кремния, предоставляют более высокой фазовой согласованностью — в 7 раз лучше, чем у обычных динамиков. Благодаря этому возможно реализовать более качественное пространственное звучание с улучшенной детализацией и отделением объектов.
Logitech представила гарнитуру с графеновыми драйверами…
Сегодня компания Logitech официально анонсировала свою новую игровую гарнитуру G Pro X 2 Lightspeed, осна…
Наушники Denon PerL Pro оценены в 350 долларов …
Компания Denon пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Denon PerL Pro, которая уже появилась…
Обзор Edifier GM180 Plus HECATE. Игровые наушники вкладыши с…
Для смартфонов и планшетов разъем USB-C стал негласным стандартом, в этом году ожидается, что и iPhone 15…
Обзор SVEN AP-U750MV. Игровые наушники с подсветкой и микроф…
Мы провели детальное тестирование новых игровых наушников SVEN AP-U750MV с регулируемым уровнем громкости…
Наушники Oppo Enco Air3 Pro вышли в России …
Компания Oppo дала старт российским продажам полностью беспроводных наушников Oppo Enco Air3 Pro, рекомен…
Наушники для стримеров Razer Moray оценены в $130…
Компания Razer пополнила ассортимент проводных наушников-затычек моделью Moray, которая предназначена для…
Обзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофоном…
Сегодня мы детально изучим игровые наушники SVEN AP-G620MV, поддерживающие различные типы устройств, испо…
Обзор LYAMBDA LTW20. Беспроводные наушники с aptX и ENC…
Изучаемые сегодня беспроводные внутриканальные наушники LYAMBDA-LTW20 поддерживают шумоподавление во врем…
Обзор OneOdio A10. Беспроводные наушники Hi-Res с ANCОбзор OneOdio A10. Беспроводные наушники Hi-Res с ANC
Обзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлениемОбзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлением
Обзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладышиОбзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладыши
Обзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением нового форматаОбзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением нового формата
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 2. Эталонные беспроводные наушники?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 2. Эталонные беспроводные наушники?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor