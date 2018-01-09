Creative демонстрирует X-Fi Sonic Carrier с поддержкой DTS: X

Creative демонстрирует X-Fi Sonic Carrier. Sonic Carrier - это домашняя акустическая система с 17 динамиками в конфигурации 15.2 и мощностью 1000 Вт RMS, которая работает по-настоящему, предоставляя дополнительные преимущества более сложным решениям с несколькими дискретными динамиками и беспорядочной проводкой.В дополнительных новостях блок теперь также будет поддерживать DTS-X. Creative Technology Ltd сегодня объявила на выставке CES 2018, что она сотрудничает с DTS, Inc., чтобы позволить ее X-Fi Sonic Carrier иметь поддержку DTS: X, поддерживающую звуковую панель, которая будет доступна в качестве обновления прошивки при ее готовности.Sonic Carrier уже поставляет новейшую технологию Dolby Atmos 5.1.2. Dolby Atmos создает движущийся аудио-звук, который можно точно разместить и перемещать в любом месте в трехмерном пространстве, включая накладные расходы.