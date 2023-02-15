Creative представила наушники Outlier Free и Outlier Free Pro

Рынок беспроводных наушников уже достаточно давно переполнен различными моделями на любой вкус и цвет, так что пользователь при желании и бюджете может купить себе буквально любое устройство. Впрочем, это не значит, что технологии перестали развиваться и что крупные компании не пытаются придумать нечто новое, чтобы повысить качество жизни своих потенциальных покупателей. Например, компания Creative Technology, которая является одним из лидером на рынке аудиоустройств, сегодня объявила о выходе в релиз наушников Outlier Free и Outlier Free Pro — их основная фишка заключается в том, что пользователь получает технологию костной проводимости. Это уникальная в своём роде технология, которая на текущий момент реализована лишь несколькими компаниями в мире.

Также стоит отметить, что наушники Outlier Free могут похвастаться временем автономной работы до десяти часов, тогда как зарядки в течение десяти минут хватит для двух часов воспроизведения музыки, что крайне удобно для тренировок и прогулок. Ещё новинка может похвастаться полной водонепроницаемостью по сертификату IPX5, поддержкой Bluetooth 5.3 с многоточечным подключением до двух устройств, а также минимальной задержкой и встроенным микрофоном. Модель Outlier Free Pro от обычной версии отличается встроенной памятью в 8 ГБ, защитой по стандарту IPX8 и более высокой ценой, что вполне ожидаемо. Шикарное устройство для спортсменов или тех, кто желает им стать в обозримом будущем.
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