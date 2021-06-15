Creative представила звуковую карту Sound Blaster X4

Creative Technology объявила о выпуске новой звуковой карты Sound Blaster X4. Новинка оснащена интеллектуальными функциями и улучшенными возможностями подключения. Новейший USB-ЦАП оснащен как дискретным, так и виртуальным объемным звуком на базе Sound Blaster, а также поддерживает голографию для наушников Super X-Fi и Dolby Digital Live для максимально качественного звука при просмотре фильмов, игр и музыки.

Устройство можно подключить к ПК, Mac, PS5, PS4 и Nintendo Switch. Звуковая карта оснащена технологией Super X-Fi, которая воссоздает объемное звучание как в кинотеатре. Функция VoiceDetect позволяет пользователям говорить свободно, не беспокоясь о кнопке отключения звука, поскольку микрофон переключается в зависимости от обнаружения голоса. Все доступные функции можно настроить с помощью приложения Creative. Sound Blaster X4 будет доступна в России в июле по рекомендованной цене 10990 руб.
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