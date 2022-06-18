Creative представила звуковую панель Stage Air V2

Компания Creative Technology объявила о выпуске нового саундбара Creative Stage Air V2.

Stage Air V2 - новое поколение акустики. Как и его предшественник, Stage Air 2 помещается под монитор благодаря своему компактному дизайну и предлагает множество вариантов подключения. На задней панели есть разъем 3,5 мм, а также USB-порт.

Саундбар Stage Air 2 совместим с ПК, Mac, PS5, Nintendo Switch и мобильными устройствами. Устройство использует беспроводное соединение Bluetooth 5.3 и может работать до 6 часов без подзарядки. Панель управлена расположена на боковой стороне.

Цена Creative Stage Air V2 составляет 50 долларов.