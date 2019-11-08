Creative выпустила новые динамики Pebble V2 стоимостью 25 евро

Компания Creative решила обновить свою линейку колонок Pebble.

Creative Pebble V2 имеют подключение USB-C, что позволяет им иметь больше возможностей для воспроизведения звука, чем предыдущие модели бренда в том же диапазоне. Кроме того, новинка имеет переключатель, который определяет тип соединения, которое используется для регулировки уровня звука: среднеквадратичное значение 8 Вт или максимальная мощность 16 Вт.

Это обеспечивает вдвое большую мощность, чем у оригинальной Pebble. V2 имеет 2-дюймовые широкополосные драйверы и пассивные излучатели, обеспечивающие более высокий и богатый звук и улучшенное воспроизведение низких частот.

Колонка выделяется своей конструкцией с наклоном 45º и способна эффективно проецировать звук на пользователя. Цена 25 евро.