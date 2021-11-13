Cryorig внедряет поддержку разъема LGA 1700 для своих продуктов

Компания Cryorig опубликовала информацию о внедрении поддержки кулеров для нового сокета LGA 1700. Производитель предоставит своим клиентам купившим кулер после 1 января 2021 года монтажные крепления для разъема LGA 1700. Стоит отметить, что покупателям необходимо предоставить информацию о покупке процессора Intel Alder Lake 12-го поколения. Такую возможность получат и клиенты, купившие систему охлаждения Cryorig до 31 декабря 2020 года.

Список совместимых кулеров: R1 Universal, R1 Ultimate, C1, H5 Universal, H5 Ultimate, H7, C7, C7 Cu, C7 G, C7 RGB, H7 Quad Lumi, M9i, M9 Plus, R5.
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