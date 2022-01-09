CyberPowerPC анонсирует ноутбук Tracer VI Edge Pro Liquid Cool с внешним жидкостным охлаждением

CyberPowerPC объявляет о выпуске ноутбуков серии Tracer VI Edge Pro Liquid Cool с дополнительными возможностями внешнего жидкостного охлаждения. Новые ноутбуки серии оснащены процессором Intel Core i9-12900HK в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Доступно до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 4800 МГц SODIMM. Новинка предлагает 15,6-дюймовый QHD-дисплей с частотой 240 Гц. Хранилище включает два слота для твердотельных накопителей NVMe M.2 2280. Внешняя система жидкостного охлаждения оснащена защитой от утечек и позволяет безопасно и легко подключать и отключать ноутбук от системы жидкостного охлаждения.

Розничная цена ноутбука составит около 2699 долларов. Игровой ноутбук Tracer VI Edge Pro Liquid Cool поступит в продажу в первой половине 2022 года.

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