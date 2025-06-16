Cyberpunk 2077: Ultimate Edition работает на MacBook Pro на 120 FPS

Новейшие чипы Apple Silicon получили заметный прирост производительности в играх, особенно топовая модель M4 Max с 16-ядерным центральным процессором и 40-ядерным графическим ускорителем. К примеру, во время недавней демонстрации было показано, что чип способен запускать Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на 120 кадрах в секунду, что само по себе впечатляет. Однако остаётся вопрос — на каких графических настройках удалось достичь такого FPS? Начать стоит с того, что компания, вероятно, применяла технологию MetalFX (это аналог DLSS и FSR), которая повышает частоту кадров за счёт апскейлинга изображения. Правда, точных данных о том, какой профиль апскейлинга применялся, нет. Учитывая, что даже базовое разрешение дисплея у MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 составляет 3024х1964 пикселей, запуск Cyberpunk без апскейлинга и при ультра-настройках просто убил бы чип.

Дабы выяснить этот момент, энтузиасты на ноутбуке с RTX 4090 запускали ту же игру с максимальными настройками, технологией path tracing и генерацией кадров (DLSS Frame Generation) в разрешении 2560х1600 пикселей, и получили от 60 до 80 FPS в первые 15 минут геймплея. Это позволяет предположить, что M4 Max мог достичь 120 FPS только без трассировки пути, но с включённой генерацией кадров и, возможно, с MetalFX в одном из производительных режимов. Это неплохой результат, но, конечно, не настолько впечатляющий, как рассказывает Apple. Но на компьютерах Apple можно играть — это круто.
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