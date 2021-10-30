Обзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждением

Гонка с уменьшением габаритов и при этом повышения уровня быстродействия в ноутбуках в итоге для реальной эксплуатации создает проблемы с перегревом во время длительных нагрузок. И если система используется не только для браузера и печати, важно продумать вопрос доступа воздуха к установленной системе охлажднения. Тестируемая сегодня подставка оснащена двумя 160 мм вентиляторами, питающимися от USB-разъема.

Комплектация

Средняя стоимость – 1000 рублей.Комплект включает двухсторонний USB-кабель и руководство пользователя на русском языке. Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением подставки и данными по ее характеристикам.

Внешний вид

Выполнена подставка из пластика. Ширина и высота рабочей площадки составляет 390 на 270 мм.

Большая часть лицевой стороны из металлической сетки. В нижней части компактная вставка с логотипом бренда и названием модели.

Есть два выступа, предотвращающие съезд ноутбука при наклоне подставки. Расположены они с учетом размещения как габаритных моделей, так и ультрабуков с малой диагональю экрана. Собственно, мы в ходе эксплуатации здесь же помещали планшет iPad Air.

По краям расположены два 160 мм вентилятора с прозрачными лопастями. Скорость вращения 1200 оборотов в минуту.

При работе и подаче питания они подсвечиваются синей подсветкой. Питание для вращения и подсветки общее.

Конструктивно оставлен заметный зазор между сеткой и лопастями для свободного направления воздуха на крышку

На обратной стороны они защищены решеткой в виде лопастей вентилятора. Остальная поверхность ровная.

По краям основания нанесены резиновые ножки, обеспечивающие дополнительную устойчивость при размещении на ровной поверхности.

Есть две откидные ножки с помощью, которых можно изменить угол наклона рабочей плоскости.

Общая жесткость несмотря использования пластика, корпус не прогибается и при установки массивных игровых ноутбуков.

Тесты

Разъем для подачи питания расположен на тыльной стороне. Рядом с ним еще один сквозной разъем. Рядом с ним регулятор яркости подсветки.Тестирование подставки велось с ноутбуком ASUS. Подключение вентиляторов на максимальных оборотах позволяло не создавало заметного шума при работе, по температуре удалось отыграть 7 градусов по температуре процессора

Подсветку можно будет отключить при работе в автономном режиме или снизить ее уровень яркости.

Также можно эксплуатировать и без работающих вентиляторов. В двух положениях будет улучшаться доступ воздуха к вентиляторам. В плане портативности это не лучший вариант, в сумку ноутбука не поместится.

Итоги

DIGMA D-NCP170-2H – подставка с активным охлаждением для ноутбуков с диагональю 17 дюймов. Регулируемый уровень наклона, синяя подсветка с изменяемой яркостью, один сквозной USB, металлическая сетка.