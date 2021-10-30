Обзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждением

Средняя стоимость – 1000 рублей.
Большая часть лицевой стороны из металлической сетки. В нижней части компактная вставка с логотипом бренда и названием модели.
Есть два выступа, предотвращающие съезд ноутбука при наклоне подставки. Расположены они с учетом размещения как габаритных моделей, так и ультрабуков с малой диагональю экрана. Собственно, мы в ходе эксплуатации здесь же помещали планшет iPad Air.
По краям расположены два 160 мм вентилятора с прозрачными лопастями. Скорость вращения 1200 оборотов в минуту.
При работе и подаче питания они подсвечиваются синей подсветкой. Питание для вращения и подсветки общее.
Конструктивно оставлен заметный зазор между сеткой и лопастями для свободного направления воздуха на крышку
На обратной стороны они защищены решеткой в виде лопастей вентилятора. Остальная поверхность ровная.
По краям основания нанесены резиновые ножки, обеспечивающие дополнительную устойчивость при размещении на ровной поверхности.
Есть две откидные ножки с помощью, которых можно изменить угол наклона рабочей плоскости.
Общая жесткость несмотря использования пластика, корпус не прогибается и при установки массивных игровых ноутбуков.
Разъем для подачи питания расположен на тыльной стороне. Рядом с ним еще один сквозной разъем. Рядом с ним регулятор яркости подсветки.
Подсветку можно будет отключить при работе в автономном режиме или снизить ее уровень яркости.
Также можно эксплуатировать и без работающих вентиляторов. В двух положениях будет улучшаться доступ воздуха к вентиляторам. В плане портативности это не лучший вариант, в сумку ноутбука не поместится.