DIGMA PRO представила в России новые ноутбуки

Сегодня на российский рынок выходит новейшая линейка производительных гаджетов от бренда DIGMA PRO. В компании заявили, что продукты нового бренда будут продаваться в среднем ценовом сегменте, то есть они будут относительно доступными, но при этом предоставят необходимую производительность и характеристики. На текущий момент речь идёт о ноутбуках Sprint M, Magnus M и Fortis M, которые должны привлечь внимание к бренду DIGMA PRO. Для начала стоит отметить, что первым в релиз отправится ноутбук Sprint M — это ноутбук с диагональю дисплея 15,6 дюйма, который работает на процессоре Intel Core и операционной системе Windows 11 Professional. Более того, производитель делает ставку ещё и на прочность корпуса — он изготовлен из алюминия, весит всего 1,8 килограмма и ощущается в руках весьма надёжным решением.

Из интересных особенностей ноутбука стоит выделить IPS-дисплей, который сможет похвастаться достаточно внушительным качеством цветопередачи, приятными углами обзора и контрастностью выше среднего. Дополнительно производитель заявил, что в ноутбуках этой линейки пользователь сможет получить множество различных процессоров в зависимости от своих нужд. Например, можно будет взять ноутбук на процессоре Intel Core i3, i5 или даже i7, если пользователю нужна высокая производительность в компактном корпусе, плюс есть варианты AMD Ryzen 3 и 5. Список характеристик у гаджета более чем достойный, так что стоит присмотреться — своих денег ноутбуки точно стоят.