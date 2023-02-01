DIGMA PRO представила в России новые ноутбуки

Сегодня на российский рынок выходит новейшая линейка производительных гаджетов от бренда DIGMA PRO. В компании заявили, что продукты нового бренда будут продаваться в среднем ценовом сегменте, то есть они будут относительно доступными, но при этом предоставят необходимую производительность и характеристики. На текущий момент речь идёт о ноутбуках Sprint M, Magnus M и Fortis M, которые должны привлечь внимание к бренду DIGMA PRO. Для начала стоит отметить, что первым в релиз отправится ноутбук Sprint M — это ноутбук с диагональю дисплея 15,6 дюйма, который работает на процессоре Intel Core и операционной системе Windows 11 Professional. Более того, производитель делает ставку ещё и на прочность корпуса — он изготовлен из алюминия, весит всего 1,8 килограмма и ощущается в руках весьма надёжным решением.

Из интересных особенностей ноутбука стоит выделить IPS-дисплей, который сможет похвастаться достаточно внушительным качеством цветопередачи, приятными углами обзора и контрастностью выше среднего. Дополнительно производитель заявил, что в ноутбуках этой линейки пользователь сможет получить множество различных процессоров в зависимости от своих нужд. Например, можно будет взять ноутбук на процессоре Intel Core i3, i5 или даже i7, если пользователю нужна высокая производительность в компактном корпусе, плюс есть варианты AMD Ryzen 3 и 5. Список характеристик у гаджета более чем достойный, так что стоит присмотреться — своих денег ноутбуки точно стоят.
Apple разрабатывает MacBook Pro со складным дисплеем…
Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной новостью о том, что компания Apple разрабатывает новей…
Представлен обновленный ноутбук ASUS TUF Gaming A15…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков обновленными моделями TUF Gaming A15 и A17, кото…
Ноутбук Mechanical Revolution Jiaolong 5 получил Ryzen 7 773…
Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент ноутбуков моделью Jiaolong 5, которая станет доступн…
Представлен ноутбук ASUS Vivobook Go 15 OLED…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Vivobook Go 15 OLED (E1504F), которая основана на ч…
Инсайдеры слили характеристики Samsung Galaxy Book3 Pro…
Сегодня в сети появился очередной слив информации о ноутбуке Samsung Galaxy Book3 Pro, который компания д…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga 6 Gen 8…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga 6 Gen 8, которая основана на ч…
Samsung Galaxy Book3 Ultra окажется дорогим ноутбуком…
Авторитетный информатор SnoopyTech поделился подробностями о европейских ценах на ноутбуки Galaxy Book3, …
Игровой ноутбук Redmi G Pro подешевел на 300 долларов…
Компания Xiaomi на постоянной основе снизила цену на игровой ноутбук Redmi G Pro, который на старте прода…
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor