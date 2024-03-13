DIGMA PRO запустила новую линейку ноутбуков Breve

При этом все модели данных ноутбуков оснащены IPS-дисплеем с диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920ъ1080 пикселей. Дополнительно производитель оснастил свои новинки быстрым твердотельным накопителем формата М.2, который работает по интерфейсу PCI-E 3.0 при ёмкости в 512 ГБ. Этого точно хватит, чтобы пользователь мог работать с комфортом, получая максимальную скорость загрузки. Кроме того, производитель реализовал достаточно быстрое интернет-подключение по беспроводной сети, качественную клавиатуру и сенсорную панель, предоставляет широкий спектр возможностей для кастомизации своего ноутбука при покупке. Это очень интересное решение для поклонников мобильности, желающих работать в любом месте по всему миру.