DIGMA PRO запустила новую линейку ноутбуков Breve

Популярный бренд электроники DIGMA PRO официально запускает в релиз свою новую серию ноутбуков Breve, которые в зависимости от конфигурации предоставляют доступ к достаточно производительным шестиядерным процессорам AMD Ryzen 5 5500U и 5 5600U, а также куда более производительным решениям AMD Ryzen 7 5700U и 7 5800U. Соответственно, потенциальный покупатель сам выбирает какой мощности система ему необходима — кому-то будет достаточно базовой модели для работы с документами, поиска информации в интернете, просмотра фильмов или простых графических задач. Если же нужно больше мощности, то производитель предоставляет возможность взять настоящего монстра, который легко справится с буквально любыми задачами.

При этом все модели данных ноутбуков оснащены IPS-дисплеем с диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920ъ1080 пикселей. Дополнительно производитель оснастил свои новинки быстрым твердотельным накопителем формата М.2, который работает по интерфейсу PCI-E 3.0 при ёмкости в 512 ГБ. Этого точно хватит, чтобы пользователь мог работать с комфортом, получая максимальную скорость загрузки. Кроме того, производитель реализовал достаточно быстрое интернет-подключение по беспроводной сети, качественную клавиатуру и сенсорную панель, предоставляет широкий спектр возможностей для кастомизации своего ноутбука при покупке. Это очень интересное решение для поклонников мобильности, желающих работать в любом месте по всему миру.
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