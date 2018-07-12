DIGMA анонсировали новые смартфон Rage 4G и Trix 4G

DIGMA объявили о выпуске новых смартфонов Rage 4G и Trix 4G в серии Linx. Смартфоны отличаются качественными широкоэкранными FullView дисплеями и высокой производительностью.

Смартфоны оснащены четырехъядерными процессорами и новейшей операционной системой Google Android 8.1 Oreo. Оба устройства имеют FullView экраны формата 18:9 с закруглённым 2.5D стеклом.

Корпус смартфона Trix 4G выполнен из прочного металла, а Rage 4G имеет девять слоёв лака для создания градиентного сияния. Устройства оборудованы качественными камерами, которые позволят делать насыщенные и выразительные снимки, причём Rage имеет сразу два фото-модуля. Смартфоны поддерживают работу 2-х SIM-карт. Есть поддержка 4G LTE-сетей для быстрого соединения с Интернетом