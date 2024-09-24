DIGMA представила мониторы Overdrive 24P410F

Сегодня бренд DIGMA, достаточно известный производитель электроники, официально отправил в продажу свои новейшие игровые мониторы из серии Overdrive 24P410F, которые могут похвастаться приличной частотой обновления и временем отклика всего в 1 мс. Это идеальное решение для геймеров, которые проводят много времени в виртуальных мирах, представителей сегмента киберспорта, а также тех, кто просто смотрит фильм или монтирует видео. При этом стоит отметить, что данные мониторы получили диагональ в 23,8 дюйма, они оснащены IPS-матрицей с разрешением 1920 на 1080 пикселей, а частота обновления достигает отметки в 200 Гц. Это, конечно же, положительно сказывается на плавности игрового процесса и удовольствии от виртуальных баталий.

Примечательно, что на тыльной стороне данного корпуса размещена RGB-подсветка, которая визуально делает монитор более привлекательным и стильным, а максимальная яркость матрицы достигает отметки в 300 км/м2. Также у этого монитора дисплей покрыт специальным антибликовым покрытием, так что блики и отражения владельца смущать не будут, да и поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync тоже имеется. Но самый главный бонус в том, что данный монитор стоит всего 13990 рублей, то есть это достаточно доступное устройство с крайне привлекательными характеристиками. Для пользователей, которые давно хотели проапгрейдить рабочее место, это реальная возможность сделать это за вполне адекватные деньги без сильного удара по бюджету.
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