DIGMA представила мониторы для дома и офиса нового поколения

Компания DIGMA, которая достаточно известна на международном рынке электроники, официально представила новую линейку мониторов Digma Progress, которые создавались специально для работы дома или в рамках офиса. Стоит сразу уточнить, что производитель представил множество моделей — диагональю от 22 до 27 дюймов. За счёт этого пользователь получает возможность выбрать ту диагональ, которая ему наиболее удобна для работы в конкретной ситуации. При этом остальные характеристики мониторов тоже весьма впечатляющие — это эффективный инструмент для работы, а не скучная новинка, которая устарела ещё до релиза. Например, производитель предоставляет доступ к частоте обновления в 100 Гц, что положительно влияет на эффективность в процессе работы и на усталость глаз. Многие почему-то думают, что частота дисплея нужна только в играх, но это, конечно же, совершенно не так.

Чем выше частота обновления монитора, тем плавнее прокрутка страниц, работа с видео, сёрфинг интернета и многое другое. После 100 Гц смотреть на мониторы 60 Гц вы точно не захотите, плюс производитель заявил о минимальном времени отклика в 5 мс — для монитора, которые не позиционируют как игровой, это очень приятный бонус. Соответственно, новинка отлично подходит как для повседневных задач, так и для работы с документами, таблицами, различным графическим контентом, даже для монтажа видео или работы с веб-графикой его можно использовать совершенно спокойно — никаких ограничений вы не заметите.