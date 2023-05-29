DIGMA представила мониторы для дома и офиса нового поколения

Компания DIGMA, которая достаточно известна на международном рынке электроники, официально представила новую линейку мониторов Digma Progress, которые создавались специально для работы дома или в рамках офиса. Стоит сразу уточнить, что производитель представил множество моделей — диагональю от 22 до 27 дюймов. За счёт этого пользователь получает возможность выбрать ту диагональ, которая ему наиболее удобна для работы в конкретной ситуации. При этом остальные характеристики мониторов тоже весьма впечатляющие — это эффективный инструмент для работы, а не скучная новинка, которая устарела ещё до релиза. Например, производитель предоставляет доступ к частоте обновления в 100 Гц, что положительно влияет на эффективность в процессе работы и на усталость глаз. Многие почему-то думают, что частота дисплея нужна только в играх, но это, конечно же, совершенно не так.

Чем выше частота обновления монитора, тем плавнее прокрутка страниц, работа с видео, сёрфинг интернета и многое другое. После 100 Гц смотреть на мониторы 60 Гц вы точно не захотите, плюс производитель заявил о минимальном времени отклика в 5 мс — для монитора, которые не позиционируют как игровой, это очень приятный бонус. Соответственно, новинка отлично подходит как для повседневных задач, так и для работы с документами, таблицами, различным графическим контентом, даже для монтажа видео или работы с веб-графикой его можно использовать совершенно спокойно — никаких ограничений вы не заметите.
Монитор ViewSonic VX2479-2K-PRO оценен в 140 долларов …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2479-2K-PRO, которая получила 23,…
Acer представила стильный игровой монитор Predator X34 V…
Компания Acer официально представила свой новый игровой монитор Acer Predator X34 V OLED, который отправи…
ASUS представила идеальный геймерский монитор…
Сегодня компания ASUS официально представила миру свой флагманский игровой монитор, который получил весьм…
500-Гц монитор Alienware AW2524H оценен в $830 …
Компания Dell поделилась подробностями релиза геймерского монитора Alienware AW2524H, который был предста…
Представлен 100-Гц монитор Cooler Master GA271…
Компания Cooler Master пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Cooler Master GA271, которая полу…
Представлен монитор ASUS ProArt Display PA278CGV…
Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt Display PA278CGV, которая п…
Представлен 165-Гц монитор Skyworth F24G3Q…
Китайская компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Skyworth F24G3Q, которая п…
Монитор Philips 24B1D5600 с двумя экранами появился в продаж…
Компания Philips выпустила в китайскую продажу монитор 24B1D5600, который был представлен еще в прошлом г…
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor