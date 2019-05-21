DIYPC Rainbow Flash V2 стоит своих денег

Официально представлен новый игровой корпус DIYPC Rainbow Flash V2, который стоит всего 100 долларов и за эти деньги предоставляет просто шикарный набор возможностей. Вы можете заметить на передней панели красивую подсветку, которая освещает комнату в темноте позволяет не переживать о том, что ваш компьютерный корпус кто-то не заметит. Это действительно очень крутой продукт, который абсолютно стоит своих денег и за него можно смело платить, если вы не очень гоняетесь за известными брендами и всем в таком духе. Конечно, это не самая известная компания и ее названием вы точно никого не удивите, но в целом продукт достойный и его можно порекомендовать абсолютно всем. За 100 долларов найти нечто более привлекательное будет очень проблематично.