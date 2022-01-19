DJI представила беспроводную радиосистему DJI Mic

DJI только что запустила новый продукт в Китае. Это DJI Mic, беспроводная радиосистема, которая предлагает широкий диапазон беспроводной передачи и некоторые примечательные характеристики.

Новый беспроводной микрофон китайского производителя беспилотников представляет собой компактную, легкую и мощную беспроводную систему. Он предлагает мощную радиосистему, состоящую из двухканального приемника и двух беспроводных передатчиков. Устройство весит всего 30 грамм и его можно носить в кармане. Корпус нового беспроводного микрофона также имеет дизайн клипсы и даже может быть прикреплен к магнитным аксессуарам. Таким образом, пользователи могут носить его на одежде, а также настраивать на музыкальный инструмент или устанавливать на камеру.

Два передатчика могут записывать одновременно и обеспечивают четкую, высококачественную профессиональную запись звука для различных сценариев. Это включает в себя голоса или даже сложные окружающие звуки. Под корпусом передатчика DJI Mic находится 8 ГБ встроенная память, которую нельзя расширить. Он может работать до 15 часов при использовании с чехлом для зарядки. Одним из его основных аспектов является 250-метровая дальность беспроводной радиопередачи. Микрофон также может полностью зарядить передатчик и приемник всего за 1 час 10 минут от зарядного устройства. Другие функции включают выход интерфейса USB Type C, Lightning и 3,5 мм TRS, что также делает его совместимым с большинством смартфонов, камер и компьютеров.
Комментарии и отзывы DJI Mic
Google прекращает выпуск Nest Home Mini…
Google прекращает выпуск Nest Home MiniКак сообщает Google, умный динамик Nest Home Mini за 50 долларов, который был выпущен вместе с Google Pix…
Научитесь играть на укулеле с помощью Populele 2 Pro Smart U…
Научитесь играть на укулеле с помощью Populele 2 Pro Smart UМузыканты, и те кто хочет научиться играть на укулеле, могут быть заинтересованы в новой умной укулеле Po…
Высококачественная стереосистема премиум-класса Dum Audio дл…
Высококачественная стереосистема премиум-класса Dum Audio длЕсли вы хотите купить стереосистему премиум-класса в ретро-стиле, вас может заинтересовать Dum Audio, кра…
Обзор HIPER FlameThrower PRO. Акустика 2.1 с подсветкой…
Обзор HIPER FlameThrower PRO. Акустика 2.1 с подсветкойТестируемая сегодня акустическая система HIPER FlameThrower PRO при невысокой стоимости выступает не толь…
Конденсаторный микрофон Neat Worker Bee II…
Конденсаторный микрофон Neat Worker Bee IINeat Worker объявила о выпуске своего нового конденсаторного микрофона Bee II за 170 долларов.Конденсатор…
Специальная цена на SONOS Roam под новый год…
Специальная цена на SONOS Roam под новый годSonos возобновляет свое специальное предложение в этот праздничный сезон на модель Sonos Roam – скидка 4 …
Универсальный конденсаторный микрофон Worker Bee II…
Универсальный конденсаторный микрофон Worker Bee IINeat Microphones, инновационный бренд высококачественных цифровых USB и аналоговых микрофонов от Turtle B…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEM…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEMКомпания xMEMS Labs представила Montara Pro, первый в мире монолитный динамик MEMS с интегрированной сист…
Обзор Creative SBS E2900. Акустика 2.1 с набором источников звукаОбзор Creative SBS E2900. Акустика 2.1 с набором источников звука
Обзор Creative T15 Wireless. Беспроводная настольная акустика 2.0Обзор Creative T15 Wireless. Беспроводная настольная акустика 2.0
Обзор HIPER KAI Black. Яркая и басовитая колонка с IPX6Обзор HIPER KAI Black. Яркая и басовитая колонка с IPX6
Обзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-FunkЛучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor