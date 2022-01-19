DJI представила беспроводную радиосистему DJI Mic

DJI только что запустила новый продукт в Китае. Это DJI Mic, беспроводная радиосистема, которая предлагает широкий диапазон беспроводной передачи и некоторые примечательные характеристики.

Новый беспроводной микрофон китайского производителя беспилотников представляет собой компактную, легкую и мощную беспроводную систему. Он предлагает мощную радиосистему, состоящую из двухканального приемника и двух беспроводных передатчиков. Устройство весит всего 30 грамм и его можно носить в кармане. Корпус нового беспроводного микрофона также имеет дизайн клипсы и даже может быть прикреплен к магнитным аксессуарам. Таким образом, пользователи могут носить его на одежде, а также настраивать на музыкальный инструмент или устанавливать на камеру.

Два передатчика могут записывать одновременно и обеспечивают четкую, высококачественную профессиональную запись звука для различных сценариев. Это включает в себя голоса или даже сложные окружающие звуки. Под корпусом передатчика DJI Mic находится 8 ГБ встроенная память, которую нельзя расширить. Он может работать до 15 часов при использовании с чехлом для зарядки. Одним из его основных аспектов является 250-метровая дальность беспроводной радиопередачи. Микрофон также может полностью зарядить передатчик и приемник всего за 1 час 10 минут от зарядного устройства. Другие функции включают выход интерфейса USB Type C, Lightning и 3,5 мм TRS, что также делает его совместимым с большинством смартфонов, камер и компьютеров.