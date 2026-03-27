Представлена видеокарта Intel Arc Pro B70

Компания Intel пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделями Arc Pro B70 и Arc Pro B65, которые основаны на чипе BMG G31. Intel Arc Pro B70 характеризуется 32 ГБ памяти GDDR6, 32 ядрами Xe, 256-битной шиной памяти с пропускной способностью до 608 ГБ/с, частотой 2,8 ГГц, энергопотреблением 160–290 Вт и производительностью в задачах искусственного интеллекта 367 TOPS. Модель Arc Pro B65 отличается урезанным GPU с 20 Xe-ядрами, частотой 2,4 ГГц, 192-битной разрядностью шины, энергопотреблением до 200 Вт и производительностью 197 TOPS. Старшая модель уже появилась в продаже по цене в 950 долларов. Младшая модель выйдет чуть позже, её цена пока не раскрывается.

