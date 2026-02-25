NVIDIA RTX 5080 стала самой популярной видеокартой

Новая стратегия продаж видеокарт привела к резкому изменению популярности отдельных моделей, и свежая статистика ритейлера Mindfactory показывает, какие решения сейчас покупают чаще всего. Стоит сказать, что эти данные отражают ситуацию именно в Германии и не являются точным показателем глобального рынка, однако позволяют понять текущие предпочтения покупателей. Некоторые видеокарты, которые ранее продавались значительно хуже лидеров, теперь вышли в топ. Например, среди них — GeForce RTX 5080. Ранее модель не демонстрировала высокой популярности, однако теперь NVIDIA сделала на неё ставку, поскольку это самая производительная видеокарта с 16 ГБ памяти в линейке RTX 50.

Сообщается, что при общем приоритете поставок на модели с 8 ГБ памяти именно RTX 5080 стала единственной моделью с 16 ГБ, получившей более широкое предложение по сравнению с такими вариантами, как GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ. Судя по статистике, GeForce RTX 5070 Ti отстаёт от RTX 5080 — за последнюю неделю было отгружено 55 единиц против 95 у RTX 5080, которая стала самой продаваемой видеокартой NVIDIA в Mindfactory. При этом решения AMD на архитектуре RDNA 4 сохраняют лидерство — лучшие показатели по-прежнему демонстрирует Radeon RX 9070 XT, удерживающая первое место уже несколько месяцев подряд. Следом идёт Radeon RX 9060 XT, доступная в версиях с 8 ГБ и 16 ГБ памяти, причём вариант с 16 ГБ пользуется наибольшим спросом среди заядлых геймеров.
MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z треснула под разгоном…
MSI активно демонстрировала GeForce RTX 5090 Lightning Z на выставке CES 2026, где в презентационных мате…
AMD представила видеокарту Radeon AI Pro R9700…
Недавно засветившаяся линейка Radeon AI Pro R9000 уже появилась на официальном сайте AMD — теперь доступн…
AMD ускорила декодирование видео на Linux…
Сегодня компания AMD официально представила новое решение с пониженной задержкой декодирования видео для …
Видеокарта Intel Arc B370 засветилась в бенчмарке…
Интегрированная графика Intel Arc B370 прошла тестирование в FurMark и продемонстрировала заметный прирос…
Геймер купил ПК от Corsair, но цена возросла на 800 долларов…
Похоже, что производители ПК больше не стесняются резко повышать цены на свою продукцию, и Corsair стала …
NVIDIA ищет инженера для улучшения Linux…
NVIDIA опубликовала сразу несколько вакансий, которые дают представление о планах компании в сфере игрово…
RX 9070 XT бъёт рекорды продаж в ритейле…
Radeon RX 9070 XT давно считается одной из лучших видеокарт среднего-флагманского класса, но её текущие п…
Razer выпустила специальный ПК для работы с ИИ…
Razer стала очередной компанией из мира ПК-гейминга, которая решила переориентироваться на рынок искусств…
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor