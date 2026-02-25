NVIDIA RTX 5080 стала самой популярной видеокартой

Сообщается, что при общем приоритете поставок на модели с 8 ГБ памяти именно RTX 5080 стала единственной моделью с 16 ГБ, получившей более широкое предложение по сравнению с такими вариантами, как GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ. Судя по статистике, GeForce RTX 5070 Ti отстаёт от RTX 5080 — за последнюю неделю было отгружено 55 единиц против 95 у RTX 5080, которая стала самой продаваемой видеокартой NVIDIA в Mindfactory. При этом решения AMD на архитектуре RDNA 4 сохраняют лидерство — лучшие показатели по-прежнему демонстрирует Radeon RX 9070 XT, удерживающая первое место уже несколько месяцев подряд. Следом идёт Radeon RX 9060 XT, доступная в версиях с 8 ГБ и 16 ГБ памяти, причём вариант с 16 ГБ пользуется наибольшим спросом среди заядлых геймеров.