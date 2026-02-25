NVIDIA ищет инженера для улучшения Linux

NVIDIA опубликовала сразу несколько вакансий, которые дают представление о планах компании в сфере игрового направления на платформе Linux и о том, каким может быть дальнейшее развитие этой стратегии. Согласно уже удалённому объявлению, производитель ищет инженеров, способных выявлять узкие места в производительности центрального процессора и графического ускорителя при работе в Linux с использованием слоя совместимости Proton и графического API Vulkan. Это может означать, что NVIDIA либо совершенствует поддержку своих решений на фоне растущего числа геймеров, переходящих на Linux, либо готовится к запуску совершенно новой платформы.

На этом фоне стоит учитывать, что сейчас компания работает над процессорами N1 и N1X для ноутбуков, поэтому не исключено появление специализированных процессоров для портативных устройств наподобие Steam Deck от Valve, который в данный момент построен на решении от AMD. Рынок портативных игровых систем активно развивается, и NVIDIA теоретически может вывести собственное устройство или предложить партнёрам платформу на базе N1 или N1X с Linux в качестве основной операционной системы. Описание вакансий показывает, что работа будет охватывать весь стек — от игровых движков и слоёв трансляции вроде Proton до драйверов и взаимодействия с аппаратной частью. Это весьма обнадёживает, так как если NVIDIA действительно займётся этим направлением, то индустрия быстро последует её примеру в будущем.
