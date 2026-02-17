Intel анонсировала графику Xe Next для ИИ

Компания Intel вновь подтвердила свою дорожную карту по графическим архитектурам следующего поколения, несмотря на слухи о том, что после выхода Xe3P новых решений может не последовать. В новой презентации отмечается, что после недавно представленных ускорителей Crescent Island компания сохранит отдельное графическое направление. Следующее поколение графических ускорителей обозначено как Xe Next — архитектура всё ещё находится в разработке и пока не получила официального названия. Ожидается, что она выйдет после ускорителей Crescent Island на базе Xe3P, ориентированных на задачи инференса. И с появлением Xe Next серверная линейка, по всей видимости, разделится на два направления — решения Crescent Island для инференса и долгожданный Jaguar Shores для обучения ИИ и HPC-нагрузок.

Что касается Jaguar Shores, то разработка этого ускорителя для обучения ИИ и высокопроизводительных вычислений, как сообщается, должна быть завершена к середине текущего года, а вскоре после этого стартует производство. При успешной реализации проекта релиз может состояться в конце этого года или в начале 2027 года. Предполагается использование либо комбинированного производства с участием TSMC, либо собственного техпроцесса Intel 18A — при условии приемлемого уровня выхода годных кристаллов. И, как нетрудно догадаться, теперь производитель будет делать ставку исключительно на серверную графику, тогда как потребительские видеокарты являются второстепенными.