DOOGEE S55 порадует вас своими возможностями

2018-06-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - DOOGEE S55; [131]
В последнее время защищенные смартфоны пользуются высоким спросом — пользователи хотят получить максимально интересный гаджет, который не боится грязи и пыли. Даже в повседневной жизни разнообразные флагманы за тысячу долларов легко падают и разбиваются вдребезги, что сильно портит ощущения и радость. С DOOGEE S55 все совсем иначе — производитель вместе с производительной начинкой поставил ещё защищенный корпус, который не боится ничего на свете. Благодаря этому вы можете спокойно снимать фото или видео в дождь, можете сражаться в играх с виртуальными врагами и не переживать о заряде батареи. Отличный смартфон, который явно будет одним из самых популярных этим летом. Мы постараемся достать его для обзора, чтобы вы понимали насколько он интересен и какие у него есть преимущества.


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