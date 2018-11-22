DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидкой

2018-11-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - DOOGEE S70; [131]

DOOGEE S70

За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P23 от компании MediaTek, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,5 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно заниматься своими делами, играть в игры и получать удовольствие от того, что происходит у вас на экране. Большего требовать от защищенного смартфона я бы и не стал, хотя здесь производительности и так хватает за глаза. Поддерживать мощность процессора будет оперативная память на 6 гигабайт, что тоже не может не радовать — можно сразу несколько игр запускать в фоновом режиме.

Главным преимуществом новинки, естественно, является защита от падений, влаги, пыли и прочих природных катаклизмов. Производитель может похвастаться сертификатом защиты IP68, который говорит нам о полной защите от воды и пыли, плюс здесь есть защита по военному стандарту MIL-STD-810G, что тоже говорит о прочности продукта. С ним вы можете спокойно отправляться в походы и путешествия, плавать, карабкаться на горы и так далее. С устройством ничего не случится даже в самых суровых условиях. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает активный отдых или работает в тяжелых условиях.

Помимо этого, разработчик предоставляет вам вполне неплохой дисплей с диагональю 5,99 дюймов. на таком большом экране вам будет удобно смотреть фильмы и сериалы, играть в игры, общаться в социальных сетях или просматривать фотографии. Не забыли и про качество снимком — здесь используются продвинутые камеры, способные реалистично передать цвет. За свои деньги это отличное устройство, плюс сейчас смартфон отдают с громадной скидкой — 269 долларов вместо 399 долларов. Если вы давно хотели именно защищенный продукт, то сейчас самое время заказывать. Более выгодных предложений уже не будет.

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DOOGEE S80

Главным преимуществом смартфона DOOGEE S80 является его функции рации. В ситуациях, когда мобильная сеть не ловит и вы с обычным смартфоном остаетесь без возможности связаться с родными или близкими, данный телефон подарит вам возможность выйти из ситуации. У смартфона имеется модуль рации и после установки антенны вы можете передавать сигнал на нужные вам частоты в радиусе десяти километров. Этого достаточно, чтобы вы могли передать данные о своем местоположении товарищам или спасательным службам, например. И, конечно, на разного рода стройках и производстве такое решение тоже показывает себя просто отлично.

В плане дизайна здесь тоже все очень хорошо — производитель установил каркас из прочного металла, так что деформировать или как-то погнуть смартфон у вас точно не получится. Помимо этого, он защищен от влаги и пыли, от разного рода погодных условий. Вы спокойно можете принимать с ним душ или разговаривать под проливным дождем — ничего страшного с устройством не случится. В этом плане гаджет тоже порадовал, ведь иногда обычные смартфоны буквально разваливаются при пониженных температурах или большом количестве влаги. Этот «танк» переживет абсолютно все.

И, конечно, о производительности тоже никто не забыл. Внутри смартфона установлен процессор MT6763T от компании MediaTek, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,5 гигагерца. Этого хватит, чтобы вы спокойно играли в любимые игры, пользовались картами, смотрели фильмы и сериалы в высоком разрешении. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, а встроенной памяти здесь 64 гигабайта. Есть также слот для карты памяти, чтобы вы могли расширить ее на 128 гигабайт. Отличная начинка для защищенного смартфона.

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