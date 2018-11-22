DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидкой

DOOGEE S70

За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P23 от компании MediaTek, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,5 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно заниматься своими делами, играть в игры и получать удовольствие от того, что происходит у вас на экране. Большего требовать от защищенного смартфона я бы и не стал, хотя здесь производительности и так хватает за глаза. Поддерживать мощность процессора будет оперативная память на 6 гигабайт, что тоже не может не радовать — можно сразу несколько игр запускать в фоновом режиме.

Главным преимуществом новинки, естественно, является защита от падений, влаги, пыли и прочих природных катаклизмов. Производитель может похвастаться сертификатом защиты IP68, который говорит нам о полной защите от воды и пыли, плюс здесь есть защита по военному стандарту MIL-STD-810G, что тоже говорит о прочности продукта. С ним вы можете спокойно отправляться в походы и путешествия, плавать, карабкаться на горы и так далее. С устройством ничего не случится даже в самых суровых условиях. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает активный отдых или работает в тяжелых условиях.

DOOGEE S80

Помимо этого, разработчик предоставляет вам вполне неплохой дисплей с диагональю 5,99 дюймов. на таком большом экране вам будет удобно смотреть фильмы и сериалы, играть в игры, общаться в социальных сетях или просматривать фотографии. Не забыли и про качество снимком — здесь используются продвинутые камеры, способные реалистично передать цвет. За свои деньги это отличное устройство, плюс сейчас смартфон отдают с громадной скидкой — 269 долларов вместо 399 долларов. Если вы давно хотели именно защищенный продукт, то сейчас самое время заказывать. Более выгодных предложений уже не будет.Главным преимуществом смартфона DOOGEE S80 является его функции рации. В ситуациях, когда мобильная сеть не ловит и вы с обычным смартфоном остаетесь без возможности связаться с родными или близкими, данный телефон подарит вам возможность выйти из ситуации. У смартфона имеется модуль рации и после установки антенны вы можете передавать сигнал на нужные вам частоты в радиусе десяти километров. Этого достаточно, чтобы вы могли передать данные о своем местоположении товарищам или спасательным службам, например. И, конечно, на разного рода стройках и производстве такое решение тоже показывает себя просто отлично.

В плане дизайна здесь тоже все очень хорошо — производитель установил каркас из прочного металла, так что деформировать или как-то погнуть смартфон у вас точно не получится. Помимо этого, он защищен от влаги и пыли, от разного рода погодных условий. Вы спокойно можете принимать с ним душ или разговаривать под проливным дождем — ничего страшного с устройством не случится. В этом плане гаджет тоже порадовал, ведь иногда обычные смартфоны буквально разваливаются при пониженных температурах или большом количестве влаги. Этот «танк» переживет абсолютно все.

И, конечно, о производительности тоже никто не забыл. Внутри смартфона установлен процессор MT6763T от компании MediaTek, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,5 гигагерца. Этого хватит, чтобы вы спокойно играли в любимые игры, пользовались картами, смотрели фильмы и сериалы в высоком разрешении. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, а встроенной памяти здесь 64 гигабайта. Есть также слот для карты памяти, чтобы вы могли расширить ее на 128 гигабайт. Отличная начинка для защищенного смартфона.