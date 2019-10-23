Dark Mode на 30 % лучше держит батарею на iPhone с OLED экраном

Возможно, вы слышали, что Dark Mode может помочь вам продлить срок службы аккумулятора телефона. Хотя это не всегда так, недавний тест показывает, что это определенно относится к iPhone с дисплеями OLED.

Канал YouTube PhoneBuff сравнил время автономной работы двух iPhone Xs Max, одного в обычном режиме, другого в режиме Dark Mode. Яркость обоих устройств была откалибрована до 200 нит. Тест предполагает наличие бота, удерживающего оба устройства занятыми. iPhone Xs Max с темной темой проработал на 30% дольше. Это преимущество также должно распространяться на все телефоны, использующие OLED-дисплеи. Это связано с тем, что черные области на экране просто не освещены, а темные области слабо освещены. Светодиодные дисплеи, с другой стороны, имеют подсветку независимо от того, что на экране.