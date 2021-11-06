Дата выхода и новые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra

Зарекомендовавший себя достоверными утечками информатор Джон Проссер поделился фотографиями флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra и раскрыл дату выхода линейки Galaxy S22. Итак, предварительные заказы на новинки начнут принимать 8 февраля, а розничные продажи стартуют 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Galaxy S22 Ultra получит тройную камеру с главным модулем на основе улучшенного 1/1,33-дюймового сенсора HM3 разрешением 108 Мп и объективом с углом поля зрения 85 градусов и максимальной диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, 10-Мп телефото-модулем с трёхкратным оптическим зумом и 10-Мп перископной камерой 10-кратным зумом, чипсеты Exynos 2200 или Snapdragon 898, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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