Дешевые телефоны Samsung теперь будут поставляться без зарядных устройств

Сообщается, что европейские розничные продавцы мобильных устройств подтвердили, что некоторые смартфоны Samsung начального уровня вскоре будут поставляться без зарядного устройства в коробке. Этот шаг был сделан после решения компании отказаться от встроенных зарядных устройств в серии Galaxy S21 в прошлом году.

Samsung имеет опыт высмеивания решений Apple, а затем их копирования, будь то выемки, разъемы для наушников, слоты для карт памяти microSD, а теперь и зарядные устройства. В 2020 году компания была поймана с поличным за удаление рекламы, высмеивающей решение Apple не поставлять зарядные устройства со своими iPhone, после того, как внезапно поняла, что делать то же самое будет более выгодно. Мало того, Samsung даже скопировала оправдания Apple и сославшись на экологические преимущества в качестве основного мотива этого шага, по-видимому, игнорируя тот факт, что продажа зарядных устройств в отдельных маленьких коробках может привести к увеличению отходов. Европейские розничные источники перечислили некоторые устройства, включая Galaxy A13 и Galaxy A23, которые были представлены ранее на прошлой неделе.
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